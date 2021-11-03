Российский полицейский приковал женщину к ограде кладбища ради признания в краже

В Тюменской области полицейский приковал женщину к ограде кладбища и пытал, чтобы та признала вину в краже мобильного телефона. Старшего оперуполномоченного суд отправил в СИЗО на время расследования. Об этом в среду, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Тюменской области.

По версии полицейских, россиянка украла гаджет у своей подруги во время посиделок. Правоохранители сказали женщине, что отвезут ее на проверку на полиграфе, однако в итоге ночью привезли ее к кладбищу. Там один из полицейских приковал подозреваемую к ограде и несколько раз ударил.

Около получала сотрудник МВД пытал россиянку, пытаясь выбить показания, однако женщина не созналась. После этого ее увезли в отдел. Выпустили россиянку лишь на следующий день, когда ее подруга нашла свой телефон дома и забрала из полиции заявление.

Пострадавшая обратилась в районную прокуратуру, где ей ответили, что инцидент исчерпан, поскольку телефон нашелся.