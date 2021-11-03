Самый разыскиваемый преступник России оказался миллионером

Один из самых разыскиваемых преступников России Юрий Чекин, обвиняемый в заказном убийстве в 2000 году прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина, оказался миллионером: он владеет недвижимостью на 70 миллионов рублей. Об этом в среду, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщил его адвокат Михаил Пуртов.

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«Активы Чекина — это разнообразная недвижимость на общую сумму 70 миллионов рублей. До задержания он планировал разделить их между сыном и племянницей, которая по стечению обстоятельств стала его гражданской женой», — сказал Пуртов.

28 октября сообщалось, что Юрия Чекина полиции сдал его сын — Сергей Чекин.

Юрий Чекин был задержан 26 октября после 20 лет розыска. По версии следствия, в 1990-х годах он руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. При этом у него был кооператив, через который он на протяжении 1993 года похитил 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. За это против Чекина прокуратура возбудила уголовное дело.

В отместку за уголовное преследование он заказал убийство прокурора Юрия Бедерина. 25 июля 2000 года его застрелили возле дома. Также Чекин организовал в 1996 и 1998 годах убийство двоих знакомых, пытавшихся обмануть его с деньгами. Пятерых киллеров, выполнивших заказ, уже осудили за эти преступления.