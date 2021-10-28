Самого разыскиваемого преступника России сдал полиции его сын

Одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина, обвиняемого в заказном убийстве в 2000 году прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина, полиции сдал его сын — Сергей Чекин. Об этом Znak.com сообщил адвокат подозреваемого Михаил Пуртов.

По его словам, сын помог отцу организовать убежище в квартире Ханты-Мансийска, откуда Чекин-старший не выходил несколько лет. Его жизнеобеспечением занималась племянница Алена, она была в квартире, когда туда нагрянули правоохранители для задержания разыскиваемого.

Адвокат сказал, что именно от Алены он узнал о поимке Чекина-старшего. Она сообщила, что местонахождение отца раскрыл полицейским Сергей. Адвокат говорит, что в шоке от поступка Чекина-младшего. «Я вообще не понимаю, зачем он это сделал. Именно Сергей же это время тянул крест по защите отца. Доводов может быть много для такого поступка. Может быть, его к этому подвели. Или позарился на вознаграждение в миллион рублей от МВД опять же», — сообщил Пуртов.

Источники издания в правоохранительных органах отметили, что Чекин-младший не получит денег. «Не сам же пришел добровольно. Поставили перед фактом, тогда и сообщил. Деньги не получит», — сказал собеседник издания.

26 октября после 21 года розыска был задержан Чекин. По версии следствия, в 90-х годах он руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. При этом у него был кооператив, через который он на протяжении 1993 года похитил 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. За это против Чекина прокуратура возбудила уголовное дело. В отместку за уголовное преследование он заказал убийство прокурора Юрия Бедерина. 25 июля 2000 года его застрелили возле дома.

Также Чекин организовал в 1996 и 1998 годах убийство двоих знакомых, пытавшихся обмануть его с деньгами. Пятерых киллеров, выполнивших заказ, уже осудили за эти преступления.