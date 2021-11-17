Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю

Басманный суд Москвы в среду, 17 ноября, продлил арест главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, арестованного по делу о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Викторию Бурковскую.

Как рассказала юрист, суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Шпигеля до 20 февраля. Бурковская заявила, что защита намерена обжаловать решение, поскольку состояние бизнесмена «критически ухудшается, что равносильно пытке». «Мы дойдем даже до ЕСПЧ», — пообещала она.

В октябре защита Шпигеля попросила отпустить его под залог в два миллиона рублей из-за болезни, у бизнесмена ухудшилось состояние и начались проблемы с сердцем. Тогда его адвокат отметила, что в период со 2 по 29 сентября у арестованного развилась патология аортального клапана до третьей степени, и второго митрального — до второй.

Об ухудшении состояния здоровья бизнесмена стало известно в начале октября. Как уточнили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), заболевание Шпигеля входит в перечень болезней, которые препятствуют содержанию в изоляторе, — бизнесмену нужно провести операцию по замене сердечного клапана.

6 апреля экс-губернатор Пензенской области Белозерцев признался, что получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Шпигеля, однако заявил, что взятки не брал. По словам бывшего главы региона, деньги предназначались для проведения избирательной кампании.

Следственный комитет России обвинил бывшего губернатора, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супругу Евгению Шпигель, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, Геннадия Маркова и Федора Федотова в зависимости от роли каждого из них по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).