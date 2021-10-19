Защита бизнесмена Шпигеля попросила отпустить его под залог из-за болезни

Защита главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, арестованного по делу о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, попросила отпустить его под залог в два миллиона рублей из-за болезни, у бизнесмена ухудшилось состояние и начались проблемы с сердцем, заявила РИА Новости его адвокат Виктория Бурковская.

Она отметила, что обращение направлено в Басманный суд Москвы. «Состояние здоровья Бориса Исааковича является критическим, это следует из результатов эхографического исследования, проведенного врачами больницы при "Матросской Тишине"», — указала юрист.

Бурковская отметила, что в период со 2 по 29 сентября у арестованного бизнесмена развилась патология аортального клапана до третьей степени, и второго митрального — до второй. Она добавила, что последние два года до задержания Шпигель находился дома под наблюдением врачей. Адвокат добавила, что нельзя относиться формально к тому, является ли заболевание препятствием для содержания под стражей.

Об ухудшении состояния здоровья бизнесмена стало известно в начале октября. Как уточнили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), заболевание Шпигеля входит в перечень болезней, которые препятствуют содержанию в изоляторе — бизнесмену нужно провести операцию по замене сердечного клапана.

6 апреля экс-губернатор Пензенской области Белозерцев признался, что получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Шпигеля, однако заявил, что взятки не брал. По словам бывшего главы региона, деньги предназначались для проведения избирательной кампании.

Следственный комитет России обвинил бывшего губернатора, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супругу Евгению Шпигель, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, Геннадия Маркова и Федора Федотова в зависимости от роли каждого из них по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

