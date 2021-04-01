У бывшего раменского прокурора захотели изъять имущество на 749 миллионов рублей

У бывшего прокурора Раменского района Константина Томбулова, обвиняемого в коррупции, а также у соучастников преступления, потребовали изъять недвижимость на более чем 749 миллионов рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

Проверка показала, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года, работая в прокуратуре и Следственном комитете России, Томбулов купил 268 квартир, домов, помещений и земельных участков общей стоимостью 749 миллионов рублей. В то же время доход всех членов его семьи не превышал 12 миллионов рублей.

Имущество экс-прокурор регистрировал на родственников и доверенных лиц.

Константина Томбулова обвиняют в получении многомиллионных взяток от бизнесменов, мошенничестве с землей и вымогательстве помещения за 27 миллионов рублей у семьи предпринимателя. В феврале его дело направили на рассмотрение в суд.