В Москве полковника МЧС отправили под домашний арест по делу о взятке

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику отдела антикризисного управления столичного управления МЧС Виктору Самарину, обвиняемому в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следствия на срок до 18 января 2022 года.

Ранее 19 ноября стало известно о задержании Самарина и первого заместителя начальника главного управления МЧС по Москве полковника Андрея Мищенко. Уголовные дела офицеров не связаны между собой — полковники брали деньги независимо друг от друга, их задержали в ходе двух спецопераций.

При этом оба задержанных получили взятку в 50 тысяч рублей. За это Мищенко и Самарин обещали предпринимателям выдать паспорта объектов, необходимые для прохождения процедуры лицензирования.