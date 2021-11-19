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Начальник мордовской колонии вымогал у зэка-иностранца телевизор и телефон

ФСБ задержала начальника мордовской ИК-17 по подозрению в получении взятки от заключенного
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН задержали 52-летнего начальника исправительной колонии №17 (ИК-17), расположенной в Республике Мордовия, Владимира Денисова. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержанный подозревается в вымогательстве взятки у зэка-иностранца.

По версии следствия, начальник колонии потребовал от осужденного купить в его служебный кабинет современный смарт-телевизор и дорогой мобильный телефон. В период с 28 октября по 16 ноября заключенный за свой счет приобрел технику и передал подозреваемому. Размер взятки составил 66 тысяч рублей.

Решается вопрос об аресте Денисова.

С медицинским образованием он пришел работать фельдшером в спецназ, за время службы поднялся до врача, а затем перешел в уголовно-исполнительную систему, где дорос до должности начальника ИК-17. Денисов является ветераном боевых действий, награжден орденами и медалями.

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