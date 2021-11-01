Криминальный авторитет создал экстремистскую ячейку в калужской колонии

В одной из колоний в Калужской области криминальный авторитет организовал экстремистскую ячейку. Осужденный занимал высшее положение в преступной иерархии, а потому смог создать сообщество запрещенной в России организации. Об этом в понедельник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН.

По предварительным данным оперативников ФСИН и ФСБ, ячейка действовала в ИК-3 под Калугой. Вор в законе, пользуясь своим влиянием и авторитетом, собрал вокруг себя единомышленников, среди которых распространял свои идеи.

В этом узком кругу заключенных действовали традиции, принятые в криминальной среде. Члены ячейки не выполняли никаких требований со стороны администрации, по возможности организовывали контрабанду различной «запрещенки» в колонию, а у заключенных, не принадлежащих этому кругу, вымогали деньги.

В настоящее время деятельность ячейки прекращена, в ближайшее время ее создателю и членам может быть предъявлено обвинение.