В Карачаево-Черкесии арестовали участников экстремистской организации

В Карачаево-Черкесии арестовали пятерых участников ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД, Росгвардии и ФСБ пресечена незаконная деятельность. В результате спецоперации задержаны пятеро жителей республики, входивших в ячейку.

По данным МВД, подозреваемые в 2018 года объединились, следуя идеологии «Ат-Такфир Валь-Хиджра», притом, что знали о запрете организации в России. Ячейка действовала в Ногайском район, распространяя идеи радикального ислама. Экстремисты пытались сместить руководителей муниципальных органов власти, угрожая им расправой. Они планировали установить шариат на Северном Кавказе.

Силовики изъяли у подозреваемых огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также религиозную литературу экстремистского толка. Следователи ФСБ возбудили уголовные дела по статьям 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации») и 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов»).

