ФСБ задержала в семи регионах финансистов террористической организации

ФСБ: в 7 регионах проведены задержания 14 человек, причастных к финансированию террористов

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию против финансистов запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», которая действует в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей спецслужбы.

Оперативники задержали в семи регионах страны 14 человек. В ходе обысков у них изъяты предметы, подтверждающие противоправную деятельность. Также спецслужбы нашли экстремистскую литературу религиозного толка.

Против пятерых подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Ранее 14 октября сообщалось, что во Владимирской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад». В результате спецоперации спецслужбы задержали четырех иностранных граждан, причастных к подпольной деятельности. Среди них главарь ячейки. У них силовики изъяли телефоны и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

По данным ФСБ, подозреваемые занимались вербовкой россиян в запрещенную организацию террористов и призывали к совершению преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Главаря ячейки арестовали по решению суда. Его сообщников выдворят из России с запретом въезда в страну на протяжении длительного времени.