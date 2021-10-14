ФСБ раскрыла во Владимирской области ячейку террористов

Во Владимирской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад». Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ведомства.

В результате спецоперации спецслужбы задержали четырех иностранных граждан, причастных к подпольной деятельности. Среди них главарь ячейки. У них силовики изъяли телефоны и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

По данным ФСБ, подозреваемые занимались вербовкой россиян в запрещенную организацию террористов и призывали к совершению преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Главаря ячейки арестовали по решению суда. Его сообщников выдворят из России с запретом въезда в страну на протяжении длительного времени.

Ранее в сентябре сотрудники ФСБ в Красноярске задержали двух вербовщиков в ряды «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России).