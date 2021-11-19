Арестована министр культуры Крыма по делу о получении 25 миллионов рублей

Суд в Москве избрал меру пресечения министру культуры Крыма по делу о взятке в 25 млн руб

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест министра культуры Крыма Арины Новосельской, обвиняемой в получении взятки на 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следствия. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 17 января 2022 года. Чиновницу этапировали из Крыма в Москву.

По версии следствия, в 2018 году она получила 25 миллионов рублей от владельца компании «Меандр» за покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Новосельскую обвинили по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ее задержали 18 ноября