В Крыму оценили задержание министра культуры полуострова

Крымский политолог Серей Киселев в беседе с РЕН ТВ оценил задержание по подозрению в коррупции главы минкульта полуострова Арины Новосельцевой. Он заявил, что чиновница обесценивала труд многих работников культуры, которые сохраняли историческое наследие Крыма.

По мнению эксперта, она не дотягивала до уровня регионального министра, эту должность должен был занимать человек, обладающий релевантным опытом, образованием и культурным авторитетом.

«Но Арина Владимировна, на мой взгляд, к таким людям не относилась. Это серьезная проблема для региона, такого важного, где пересекаются много интересов как мировой повестки, так и юга России», — указал Киселев.

Политолог также вспомнил скандальную ситуацию, когда Новосельская позволила себе нецензурные выражения в ходе совещания. Он подчеркнул, что это неприемлемо.

Киселев заключил, что в Крыму работники библиотек, музейные работники, экскурсоводы сохраняли культурный фон, идентичность и верность России, поэтому формальное руководство министерством культуры таким человеком является обесцениванием труда этих людей, от чего становится горько и обидно за них.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы 19 ноября изберет меру пресечения министру культуры Крыма Арине Новосельской, задержанной по делу о коррупции. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемой.

Чиновницу обвинили по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2018 году она получила 25 миллионов рублей от владельца ООО «Меандр», пообещав общее покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.

