Джаред Лето рассказал об опыте торговли наркотиками

Актер Джаред Лето рассказал о том, как в юности был уволен с работы в кинотеатре за торговлю наркотиками. Своими воспоминаниями актер поделился на шоу телеведущей Эллен ДеДженерес.
«Подростком я работал в кинотеатре, а потом меня уволили за то, что я из-под полы продавал траву. Люблю ходить в кино», — признался артист.
Лето заявил, что в те годы считал себя антрепренером (фр. entrepreneur — предприниматель). Он также заметил, что «марихуану покупали под попкорн».
В годы молодости Лето продажа марихуаны была преступлением на всей территории США.
Ранее в ноябре пользователи сети раскритиковали бирюзовый костюм, в котором Лето появился на премьере фильма Ридли Скотта «Дом Gucci».
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