Наряд и маникюр Джареда Лето на премьере фильма вызвали споры в сети

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето привлек внимание пользователей сети ярким нарядом и маникюром на красной ковровой дорожке. Фотографии и комментарии появились на Daily Mail.

49-летний исполнитель посетил лондонскую премьеру фильма «Дом Gucci», в которой он сыграл роль Паоло Гуччи, в бархатном приталенном костюме бирюзового цвета. Он надел пиджак на голое тело, а также крупное ожерелье. На размещенных кадрах видно, что ногти певца покрыты белым лаком, а в руках он держит сумку в виде человеческого сердца.

Фотографии папарацци вызвали споры среди читателей издания, которые неоднозначно отнеслись к образу Лето. Одни комментаторы раскритиковали внешний вид актера. «Что не так с этим клоуном?», «Слава его испортила», «Он очень странный, кто одевается так в 2021 году?», «Лак на мужчине — куда мы катимся?», «Ужасно выглядит», — посетовали фанаты.

В то же время другие пользователи сети похвалили внешность и одежду музыканта. «Он не стареет!», «Действительно смелый образ», «Тот, кто стилизует Лето, заслуживает "Оскара", потому что он выглядит шикарно!», «Смелый и действительно стильный», «Какой красавчик», «Обожаю его», — высказывались юзеры.

Образ певицы и актрисы Леди Гаги на том же мероприятии также стал предметом обсуждений в соцсетях. В качестве наряда она выбрала полупрозрачное платье со шлейфом фиолетового цвета модного дома Gucci. На кадрах знаменитость демонстрирует фотографам чулки в сетку и сапоги со стразами на высоком каблуке и платформе.

Премьера фильма «Дом Gucci» состоится в России 2 декабря. Леди Гага сыграла в картине Ридли Скотта роль Патриции Реджани, которая заказала убийство своего экс-супруга Маурицио Гуччи. Помимо нее, в картине также снялись Адам Драйвер, Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс и Джаред Лето.