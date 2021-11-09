Леди Гага раскрыла необычное свойство платья с инаугурации Байдена

Американская певица и актриса Леди Гага раскрыла необычное свойство платья, в котором она посетила торжественную церемонию инаугурации президента США Джо Байдена в январе. Интервью с ней публикует Vogue.

Знаменитость исполнила национальный гимн на ступенях Капитолия в наряде люксового бренда Schiaparelli Haute Couture, состоящем из приталенного темно-синего пиджака и объемной красной юбки. Ее образ дополнила крупная золотистая брошь в виде голубя, символизирующего мир. В прическу Гаги вплели черную ленту.

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По словам поп-исполнительницы, упомянутое платье было пуленепробиваемым, при этом она не уточнила, из какого материала дизайнеры изготовили одежду. Кроме того, Гага не рассказала, использовала ли она бронежилет на выступлении. «Это одна из моих любимых вещей, которые я когда-либо надевала», — призналась она.

В январе Леди Гагу уличили в копировании платья Аллы Пугачевой на инаугурации Джо Байдена. В сети сопоставили образы двух знаменитостей. Юзеры сравнили фото с выступления Пугачевой в 2019 году на ее юбилейном концерте в Кремле, а также наряд Гаги, состоящий из приталенного темно-синего пиджака и объемной красной юбки.

Инаугурация Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами.