Модель пришла на премию в прозрачном комбинезоне и была пристыжена поклонниками

Британская модель, «ангел» Victoria's Secret Леоми Андерсон появилась на церемонии вручения награды MOBO (Music of Black Origin) 2020 в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Фото и комментарии появились на Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 27-летняя манекенщица запечатлена на ковровой дорожке в прозрачном комбинезоне из капроновой ткани. Наряд бренда Jean Paul Gaultier оформлен принтом в виде листьев, которые прикрывают некоторые участки тела Андерсон. На ней также были черные босоножки и серебряные аксессуары: кольца и серьги.

Читателей издания возмутил вызывающий образ знаменитости, и они пристыдили ее в комментариях. «Выглядит ужасно», «С таким же успехом можно было выйти на публику голой. Никакого чувства стыда и уважения к себе», «Есть четкая разница между эффектным образом и вульгарным», «Пожалуйста, наденьте что-нибудь приличное», «Как же нелепо», — высказывались они.

В сентябре американская певица Майли Сайрус вышла на публику в полупрозрачном обтягивающем комбинезоне. Она выступила в рамках музыкального фестиваля радиостанции iHeartRadio в откровенном наряде бренда Mugler из капроновой ткани. Поклонники Сайрус сочли ее образ «сногсшибательным».