Внешний вид Леди Гаги на премьере фильма вызвал споры в сети

Американская певица и актриса Леди Гага посетила премьеру фильма «Дом Gucci», в котором она сыграла главную роль. Ее образ для мероприятия вызвал споры в сети. Фотографии публикует Daily Mail.

Известно, что премьера состоялась в Лондоне. Папарацци запечатлели поп-исполнительницу в полупрозрачном платье со шлейфом фиолетового цвета от модного дома Gucci. На кадрах знаменитость демонстрирует фотографам чулки в сетку и сапоги со стразами на высоком каблуке и платформе. Ее образ дополнил макияж в стиле smoky eyes и несколько украшений.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к внешнему виду артистки на красной ковровой дорожке, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под снимками. Так, одни раскритиковали чересчур откровенный образ Гаги. «Зачем она всегда выбирает наряды проститутки?», «Жаль, что она такая некрасивая», «Она всегда выглядит неопрятно, вне зависимости от наряда», «Платье прекрасно, но что Гага сделала с лицом?», «Ужасный вкус», — высказывались фанаты.

В то же время другие поклонники восхитились нарядом и внешностью певицы. «Гага — настоящая богиня», «Какой смелый и продуманный образ!», «Настоящая дива», «Самая красивая на красной ковровой дорожке», «Обожаю Гагу», «Талантливая красотка», — отмечали пользователи сети.

Леди Гага сыграла в фильме Ридли Скотта «Дом Gucci» роль Патриции Реджани, которая заказала убийство своего экс-супруга Маурицио Гуччи. Помимо нее, в картине также снялись Адам Драйвер, Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс и Джаред Лето. Премьера в России состоится 2 декабря.

Ранее Леди Гага раскрыла необычное свойство платья с инаугурации президента США Джо Байдена. По словам исполнительницы, она прошла по ступеням Капитолия в пуленепробиваемом наряде люксового бренда Schiaparelli Haute Couture. Знаменитость не уточнила, из какого материала дизайнеры создали одежду.