Россиянам назвали самые дорогие зарубежные направления для путешествий

Эксперты туристической отрасли назвали российским путешественникам самые дорогие заграничные курорты. Их слова приводит URA.RU.

«Если мы говорим о зарубежных дорогих направлениях, то их можно условно разделить на две группы: дорогие в силу своей удаленности и дорогие из-за средств размещения», — сказал президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

К первой группе специалист отнес Новую Зеландию, Колумбию и страны Черной Африки, где на стоимость поездки влияют индивидуальные программы, инструкторы и охрана. Ко второй — Мальдивские и Сейшельские острова.

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С коллегой согласилась исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Она отметила, что наиболее дорогими и популярными элитными курортами считаются Мальдивы и Сейшелы, которые из-за высокого ценника не являются массовыми направлениями. «Эмираты не могут войти в этот список, потому что там есть гостиницы на любой кошелек», — добавила она.

Ранее в ноябре российских туристов предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Мальдив в новогодний период. По данным туроператоров, республика является одним из самых востребованных курортов на новогодние праздники среди отечественных путешественников, в связи с чем во многих объектах размещения уже невозможно найти свободные номера.