Более 15 горняков пострадали из-за пожара в шахте в Кемеровской области

Около 25 горняков шахты «Листвяжная» в Кемеровской области обратились за медпомощью

Более 15 человек пострадали во время пожара в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, пишет ТАСС.

Медики рассказали о двоих пациентах, находящихся в тяжелом состоянии. Состояние еще 13 оценивается как средней тяжести. На данный момент врачи обследуют десять человек, которые также обратились за помощью.

Сотрудники МЧС эвакуируют из загоревшейся шахты 115 горняков. Огонь вспыхнул в четверг, 25 ноября. Задымление произошло в вентиляционном штреке глубиной 250 метров.

Ранее сообщалось, что около 100 человек остались в загоревшейся шахте.

Шахта «Листвяжная» — угледобывающее предприятие в городе Белово Кемеровской области. Предприятие входило в состав ОАО «Белон». С 2011 года принадлежит холдингу «СДС-Уголь». Согласно данным из открытых источников, аварии на ней происходили два раза: 24 января 1981 года — взрыв метана в аккумулирующем штреке (погибло пять человек) и 28 октября 2004 года — взрыв метановоздушной смеси (погибли 13 человек).