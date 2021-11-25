Лица участниц конкурса красоты без фотошопа разочаровали зрителей

Участниц конкурса красоты «Мисс Франция» пристыдили за отличие их внешности в реальности от снимков в соцсетях. На соответствующие сообщения в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

Согласно материалу, поклонники события обратили внимание на разницу между конкурсными снимками 29 финалисток и тем, как они демонстрируют себя в интернете. Так, например, у многих девушек был выровнен тон кожи и улучшен овал лица. Кроме того, некоторые участницы увеличивали губы или уменьшали нос на фотографиях.

Зрители наводнили Twitter публикациями, в которых они выразили свое разочарование по поводу внешнего вида кандидаток. «В Instagram они чересчур красивые, из-за чего официальные фото без ретуши кажутся отвратительными», «Боже, это совершенно другие люди», «Мисс Эльзас действительно красивая женщина, но я считаю, что между профессиональным снимком и ее собственным фото в соцсети слишком много отличий. Я считаю такую разницу нездоровой», «Конкурсанткам нужно покончить с фильтрами в социальных сетях, они прекрасны без них. Если посмотреть на официальные фотографии участниц, видна явная разница», — высказывались они.

После случившегося инцидента организаторы «Мисс Франция» предупредили девушек, которые решили принять участие в состязании, чтобы они перестали использовать ретушь на своих фотографиях в Instagram и других платформах. По их мнению, таким образом они обманывают зрителей конкурса.

Бывшая Мисс Франция и директор конкурса Сильвия Телье также высказалась на эту тему в интервью Le Parisien. «Дамы, будьте осторожны, вы участвуете в конкурсе "Мисс Франция", а не в конкурсе Instagram! Забудьте о приложениях, вы должны показать себя такими, какие вы есть на самом деле. Прибегая к обильной ретуши, вы рискуете вызвать разочарование публики», — предупредила она.

Конкурс «Мисс Франция» пройдет 11 декабря 2021 года. Победительница состязания будет объявлена той же ночью.

В апреле модель призналась в зависимости от ретуши лица и призвала отказаться от нее. Лаура Андерсон (Laura Anderson) опубликовала несколько фотографий, показав, как ее внешность меняется в зависимости от фотошопа. Она предупредила, что постоянное использование ретуши вызывает привыкание.