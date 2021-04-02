Модель призналась в зависимости от ретуши лица и призвала отказаться от нее

Участница реалити-шоу Love Island показала лицо без фотошопа и призвала поклонников отказаться от ретуши. Соответствующий материал публикует The Sun.

Модель Лаура Андерсон (Laura Anderson) опубликовала несколько фотографий, показав, как ее внешность меняется в зависимости от ретуши. Знаменитость порекомендовала подписчикам не улучшать лицо в приложениях для обработки снимков, поскольку их постоянное использование вызывает привыкание.

«Сначала я немного ретушировала свои фото и не заметила, как стала одержима этим. Сейчас я смотрю на свои старые посты и не понимаю, о чем я думала, когда публиковала их в соцсетях, — пояснила телезвезда. — Это выглядит настолько неправдоподобно, не понимаю, зачем я вообще пользовалась этими программами».

По словам Андерсон, такие фотографии вызывают комплексы у пользователей, которые не могут отличить кадры с ретушью от необработанных снимков. «Это действительно разрушает самооценку человека. Раньше мне казалось, что все "идеальные" девушки действительно так выглядят, но сейчас я вижу, что в реальности такое невозможно», — заключила манекенщица.

Ранее в апреле модель продемонстрировала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков. Джорджи Кларк опубликовала коллаж, на котором показала свою фигуру в нижнем белье с разных ракурсов. В описании к посту она объяснила, что обманчивые снимки в социальных сетях пагубно сказываются на самооценке многих людей.