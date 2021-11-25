«Газпром» собрался потратить рекордно много денег

Правление «Газпрома» одобрило рекордную инвестиционную программу на 2022 год. В общей сложности расходы составят 1,76 триллиона рублей, из них на капитальные вложения приходится 1,43 триллиона. Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.

В приобретение внеоборотных активов «Газпром» собрался вложить 77,025 миллиарда рублей, а долгосрочные финансовые вложения составят 253,4 миллиарда. Проект расходов внесут на рассмотрение совета директоров компании.

Среди проектов, на которые потратят много денег, указаны развитие Ямальского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, работы на газопроводе «Сила Сибири», создание газоперерабатывающих предприятий, реконструкция газотранспортной системы для подачи этансодержащего газа до побережья Балтийского моря, а также проекты по обеспечению пикового баланса газа.

Объем финансовых заимствований, за исключением тех, что производятся внутри группы, составит 272,789 миллиарда рублей. Покрытие обязательств «Газпрома» будет обеспечено полностью.

Пойти на рекордные траты «Газпрому» позволяют аномально высокие цены на газ на основном экспортном рынке — в Евросоюзе. Несмотря на фактический отказ продавать топливо на спотовом рынке, где стоимость тысячи кубометров колеблется в районе тысячи долларов, только за первые десять месяцев «Газпром» получил чистую прибыль в размере одного триллиона и 55 миллиардов рублей по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).