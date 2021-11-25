Британия решила увеличить глобальное военное присутствие в мире

Великобритания решила увеличить глобальное военное присутствие в мире и начала масштабную модернизацию сухопутных королевских вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план, опубликованный Министерством обороны страны.

В документе под названием «Солдат будущего» в частности говорится о создании на базе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации сил глобального реагирования. Их будут задействовать как при ведении боевых действий, так и в гуманитарных операциях. Также отмечается, что что основные «наземные региональные хабы» будут базироваться в Германии, Кении и Омане.

Лондон намерен существенно увеличить и военные расходы. Вместо изначально запланированных 33 миллиардов фунтов (44 миллиарда долларов) Британия потратит на вооружение сухопутных войск до 41,3 миллиарда фунтов (55 миллиардов долларов) в течение нынешнего десятилетия.

«Наша армия будет действовать по всему миру, обладая полным инструментарием по борьбе с огромным числом угроз — от киберсферы до конфликтов на поле боя», — заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

Также в Минобороны задумались над созданием армейской бригады специального назначения, которая будет противостоять насильственным экстремистским организациям и бороться с угрозами со стороны враждебных государств.

В начале ноября Британский парламент раскритиковал Минобороны за неэффективную растрату средств налогоплательщиков на протяжении десятилетий. Парламент обвинил министерство в «разбазаривании денег» и невыполнении программы поставок военной техники.