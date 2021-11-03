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Британский парламент обвинил Минобороны в «разбазаривании денег»

В Британии парламент раскритиковал Минобороны за растрату средств налогоплательщиков
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Фото: Toby Melville / Reuters

Британский парламент раскритиковал Минобороны за неэффективную растрату средств налогоплательщиков на протяжении десятилетий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Комитета по бюджетному контролю.

Парламент обвинил министерство в «разбазаривании денег» и не выполнении программы поставок военной техники. «Несмотря на многочисленные ревизии оборонных закупок за последние 35 лет, комитет по бюджетному контролю в своем сегодняшнем отчете заявляет, что министерство обороны "не учится на своих ошибках"», — сказано в заявлении.

Комитет указал, что намерен принять меры, чтобы изменить ситуацию. Председатель комитета Мег Хиллер обратила внимание, что парламент все еще ждет объяснений от Минобороны, как прошлогоднее дополнительное финансирование оборонного бюджета будет использоваться для того, чтобы закрыть «финансовые дыры».

Ранее британская компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), подписавшая контракт с Министерством обороны страны представила демонстрационный образец модифицированного танка Challenger 3 на оборонной выставке DSEI-2021. В рамках контракта компания модернизирует 148 танков Challenger 2 до уровня Challenger 3.

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