Тысячи британских военных поселили в дома с плесенью и пятнами от мочи

В Великобритании тысячи молодых военных с семьями вынуждены жить в непригодных домах, куда их поселило министерство обороны страны на время прохождения службы. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, многим британским военнослужащим приходится жить в условиях «нищеты и убожества». Так, жена одного из военных, которая вместе с мужем переехала в служебное жилье в городе Олдершот, рассказала Daily Mail, что выделенный им дом выглядел грязным. «Кухня была покрыта толстым слоем коричневого липкого жира, ванна была черной от плесени, в саду был мусор, а на всех поверхностях были пятна», — поделилась женщина.

Она добавила, что также обнаружила пятно от мочи в шкафу и плесень вокруг окон в спальне. Кроме того, на кухне под раковиной протекала труба, и в доме сильно пахло сыростью.

Супруга другого военнослужащего, проживающая вместе с мужем в одном из городов на юго-востоке страны, рассказала, как в их доме обрушился потолок. По словам женщины, она несколько раз жаловалась подрядчику на протекающий резервуар для воды, установленный над их потолком, однако на протяжении пяти недель ее обращения игнорировались. В итоге потолок обвалился, а образовавшуюся дыру до сих пор не заделали, несмотря на наступление холодов.

Другая женщина, которая успела сменить с мужем-военным пять домов, отметила, что в трех из них наблюдались проблемы с плесенью. Также многие семьи жаловались на проблемы с отоплением в их домах.

Как отмечает Daily Mail, в Минобороны Великобритании заявили, что дома, предоставленные семьям военных, соответствуют как минимум «государственному стандарту достойного жилья». В ведомстве также сообщили, что за последние 10 лет направили на строительство и модернизацию жилья для военнослужащих около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Еще 1,5 миллиарда фунтов стерлингов будут выделены на эти цели в ближайшее десятилетие.

Всего в настоящее время британское Минобороны располагает около 49,5 тысячи жилых объектов, которые предоставляются в пользование военнослужащим.