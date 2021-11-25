Популярная в 70-х взрослая стрижка стала трендом у детей

Популярная в прошлом веке взрослая стрижка стала трендом среди детей и подростков в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о стрижке маллет (mullet), для которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы. Отмечается, что эта прическа была распространена среди рокеров 70-х годов и символизировала свободу, вызов и бунтарство.

Согласно материалу, парикмахеры из Мельбурна, Сиднея и Аделаиды отметили высокий спрос на описанную стрижку среди детей, подростков и людей старшего возраста. «Мальчики-подростки хотят маллет больше, чем кто-либо другой», — отметила менеджер австралийской парикмахерской Tommy Guns Parramatta Ребекка Перейра.

Материалы по теме Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду «Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты

По информации издания, из-за популярности маллета колледж Уэверли в восточном пригороде Сиднея принял решение запретить ученикам посещать занятия с этой прической. По словам парикмахеров, учителя всех частных и католических школ отправляют детей в салоны красоты прямо во время уроков. «Школьные правила запрещают ученикам носить волосы, длина которых достигает воротника», — объяснила Перейра.

Согласно материалу, помимо детей и подростков, стрижка стала популярной и среди взрослых мужчин и женщин от 20 до 50 лет. «Честно говоря, у меня не осталось ни одного друга, у которого нет маллета», — подчеркнул владелец австралийского салона красоты Tooth and Nail salon Чарли.

В апреле парикмахеры назвали стрижки, которые стали модными в 2021 году. После окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, посетители салонов красоты предпочитают укорачивать длину волос. Так, например, в настоящее время популярностью пользуется стрижка шэгги, что в переводе с английского означает «лохматый».