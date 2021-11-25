Названы сроки начала перекрестных полетов России и США

«Роскосмос»: перекрестные полеты космонавтов РФ и США начнутся не ранее осени 2022 года

Перекрестные полеты российских космонавтов на кораблях США Crew Dragon и американских астронавтах на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года, такие сроки в беседе с ТАСС назвал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Материалы по теме Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно? Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории

«В принципе, если нам удастся согласовать все необходимые документы, перекрестные полеты самое раннее могут начаться осенью 2022 года. Не исключено, что экипаж будет уточняться дальше», — пояснил он, добавив, что уточняются также роли в экипаже «Союза МС-22».

Крикалев отметил, что вопрос перекрестных полетов требует согласования с правительством, что и делает в настоящее время «Роскосмос». Сейчас в состав экипажа входят космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» и НАСА обсудят вопрос перекрестных полетов своих космонавтов и астронавтов на космических кораблях «Crew Dragon и «Союз МС». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «С нашей точки зрения, SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей», — заявил он.

