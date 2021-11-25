В челябинском баре повесят столетний наличник

Организаторы «Том Сойер Феста» повесят в челябинском баре «ФортеПьяно» наличник, который был создан более ста лет назад. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что мероприятие состоится 27 ноября в Доме купца Шарлова. Активисты дополнят здание заведения старинной деталью из дерева. Известно, что упомянутое украшение сняли с одного из домов, которые пошли под снос в Нагорном квартале города в 2019 и 2020 годах. Другой ранее отреставрированный наличник уже повесили на «Белом рынке».

Согласно материалу, во время праздника сотрудники «ФортеПьяно» проведут для посетителей творческие мастер-классы по валянию из шерсти, лепки из глины и рисованию акварелью.

«Все деньги, собранные в этот день, мы заложим в ремонт крыши исторического дома на улице Труда, дом 89», — заявили представители «Том Сойер Феста». Отмечается, что для участия в мероприятиях необходима предварительная запись.

В октябре россиянка занялась росписью наличников по примеру старорусских мастеров. Жительница Соликамска Ирина Рудник расписывает наличники уже пять лет, за это время она получила звание народного мастера Пермского края. До этого она занималась резьбой по дереву.