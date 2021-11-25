В России выявили 33 796 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 33 796 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 468 189. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 25 ноября.

33 796 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 33 558 заражений.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (3349), Санкт-Петербурге (1538) и в Московской области (1483). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (14 случаев), Чукотском автономном округе (15 случаев) и в Республике Калмыкия (23 случая).

За сутки скончались 1 238 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 269 057 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 38 450, общий — 8 164 826.