За минувшие сутки в России выявили 33 558 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 434 393. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 24 ноября.

Днем ранее в стране зафиксировали 33 996 заражений.

33 558 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (2533), Московской области (1842) и Санкт-Петербурге (1387). Меньше всего — в Республике Калмыкия (25 случаев), Чукотском (10 случаев) и Ненецком (8 случаев) автономных округах.

За 24 часа скончались 1240 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 267 819 человек. Днем ранее число летальных исходов составило 1243.

Суточный показатель выздоровлений составил 36 682, общий — 8 126 376.