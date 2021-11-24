В Центре Гамалеи заявили об отсутствии необходимости обновления «Спутника V»

Замглавы Центра Гамалеи Логунов: нет необходимости обновлять «Спутник V» под дельта-штамм

Нет необходимости обновлять состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» под дельта-штамм. Об этом заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью RT.

По его словам, эффективность вакцины центра имени Гамалеи «Спутник V» выше требований Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Жестких показаний для смена составы препарата нет, считает специалист.

В России придерживаются стратегии, согласно которой необходима третья вакцинация от COVID-19, — она восстанавливает сниженный к шестому-восьмому месяцу иммунитет, объяснил Логунов.

Он добавил, что в центре имени Гамалеи есть все вакцинные штаммы. Помимо этого, уже проверена их эффективность и безопасность на животных, а также выпущены контрольные партии.