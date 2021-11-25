Россиянам раскрыли среднюю стоимость самых популярных новогодних подарков в преддверии праздников. Соответствующий материал публикует «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Центрального банка (ЦБ) Российской Федерации по ЦФО.

Согласно аналитическому исследованию, в 2021 году цены на многие позиции выросли по сравнению с предыдущим годом. Например, набор шоколадных конфет подорожал на 6,51 процента по сравнению с 2020 годом. Исходя из этого на килограмм сладостей россиянам придется потратить 92 рубля.

Средняя стоимость детских конструкторов на данный момент составляет примерно 1300 рублей. В то же время мягкие игрушки можно приобрести за 730 рублей за штуку, а книгу — за 364 рубля.

Цены на такие гаджеты, как планшеты и смартфоны, также поднялись на несколько процентов по сравнению с прошлым годом: в октябре смартфоны продавали в среднем за 11,5 тысячи рублей.

Тем не менее отмечается, что перед Новым годом выгодно покупать путевки за границу. Так, например, туры в Арабские Эмираты подешевели по сравнению с 2020 годом на 13,37 процента.

В октябре россиянам раскрыли среднюю стоимость новой одежды на осень и зиму. Аналитики российского интернет-магазина Lamoda совместно с экспертами «ЮKassa» выяснили, что полное обновление осеннего гардероба в текущем году обойдется женщинам в 20 915 рублей, а мужчинам — почти в 22 тысячи рублей.