В Кремле назвали основную задачу ограничений по COVID-19

Основной задачей ограничений по COVID-19 является повторная вакцинация россиян, это диктует необходимость целого ряда мер. Ее назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о дополнительных ограничениях или продлении новогодних каникул, так как динамика заболеваемости коронавирусом снижается.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при улучшении эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране рано снимать ограничения. Вместе с тем руководитель ведомства заявила о стабилизации эпидситуации с COVID-19 в России.