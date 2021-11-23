В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул из-за COVID-19

В настоящее время преждевременно говорить о дополнительных ограничениях или продлении новогодних каникул, так как динамика заболеваемости COVID-19 снижается. Такую оценку дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, до новогодних каникул еще много времени, поэтому рассматривать введение дополнительных ограничений на фоне ситуации с коронавирусом необходимо в декабре.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что все страны мира прикладывают неимоверные усилия, чтобы убедить граждан поднять уровень вакцинации.

Ранее Песков предупредил, что несмотря на снижение случаев заразившихся COVID-19, Россию ждут новые волны заболеваемости. По его утверждению, причина этого кроется в недостаточном уровне вакцинации и ревакцинации.