Власти Петербурга допустили ужесточение ограничений в новогодние праздники

Власти Санкт-Петербурга могут ввести дополнительные ограничения для объектов питания, торговли, театров и музеев с 27 декабря по 9 января. Соответствующее поручение дал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте местной администрации.

«Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга дано особое поручение подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений <...> и представить их губернатору Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Таким образом, руководство города допустило ужесточение ограничений в новогодние праздники.

Помимо этого, Беглов продлил другие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, до 31 января.

Ранее в ноябре в администрации Петербурга выразили надежду, что к Новому году в городе не придется вводить дополнительные ограничения. Условием для этого называлось достаточное число привитых жителей к 1 декабря.