В Петербурге оценили необходимость дополнительных ограничений к Новому году

Власти Петербурга: дополнительные ограничения к Новому году не нужны, если люди привьются

Власти Санкт-Петербурга надеются, что к Новому году в городе не придется вводить дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. Так подобную вероятность оценил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время ситуация с COVID-19 в городе остается напряженной, однако находится под контролем. Если же к 1 декабря достаточное число жителей города полностью привьются от коронавируса или хотя бы успеют получить первый компонент вакцины, то введения новых ограничительных мер к новогодним праздникам в Петербурге удастся избежать.

«Когда заработает жесткая система QR-кодов, уже успеет выработаться коллективный иммунитет, территория, куда будет осуществляться доступ только по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения», — пояснил Ситов.

Он также добавил, что улучшению ситуации с коронавирусом в городе способствовал режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. По мнению чиновника, данная мера позволила «достаточно эффективно разорвать большинство эпидцепочек».

10 ноября власти Петербурга утвердили постановление об обязательной вакцинации жителей старше 60 лет. Прививку от коронавируса также обязали сделать работников промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий. При этом отказаться от вакцинации могут граждане, у которых есть противопоказания, установленные врачами.