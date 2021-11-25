Пенсионный фонд России изменил порядок предоставления услуг

Пенсионный фонд России (ПФР) до конца года изменил порядок предоставления услуг. Теперь получить в отделениях до 1 января 2022 года можно будет только по предварительной записи, электронной почте или по телефону, пишет «Российская газета».

По информации издания, соответствующий временный порядок предоставления государственных услуг зарегистрировал Минюст. Кроме того, теперь пенсии и выплаты будут назначаться на основании имеющихся у фонда данных. Россиян проинформируют о принятом решении и при необходимости пригласят для предоставления дополнительных документов.

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Такой порядок будет действовать в отношении услуг по установлению и выплате страховых пенсий, накопительной пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, установлению денежной выплаты отдельным категориям российских граждан, осуществлению компенсаций для неработающих трудоспособных россиян, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами.

Тот же порядок предусмотрен для услуг по рассмотрению заявления о распоряжении материнским капиталом, предоставлению компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории страны и обратно, которые получают страховые пенсии по старости и инвалидности, или проживают в районах Крайнего Севера. Такой же порядок действует при установлении федеральной социальной доплаты к пенсии, выплат россиянам, которые ухаживают за инвалидами, компенсации расходов при переезде с Крайнего Севера, выдаче сертификата на маткапитал.

21 ноября сообщалось, что в России с 1 января 2022 года изменится порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. В частности, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального, смогут раньше текущего месяца.

