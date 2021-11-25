ФСИН поймала более 2600 подозреваемых в ходе спецоперации

Сотрудники федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) поймали более 2600 подозреваемых в ходе спецоперации, которая проводилась совместно с силовыми структурами государств СНГ. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ФСИН.

Операция проводилась в два этапа. Всего установили и задержали 2602 человека. При этом ФСИН подчеркивает, что 2272 человека из этого числа — осужденные.

За время проведения операции силовики установили и задержали 142 человека, находящихся в розыске за подразделениями территориальных органов МВД, 131 из них скрывался от следствия, дознания или суда. Также были задержаны двое преступников, разыскиваемых по линии Интерпола, и 11, которых объявили в розыск в странах СНГ.