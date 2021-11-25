Власти Петербурга продлили связанные с пандемией ограничения

Власти Санкт-Петербурга продлили связанные с пандемией ограничения до 31 января 2022 года

В Санкт-Петербурге связанные с пандемией ограничения продлили до 31 января 2022 года, сообщает телеканал «78».

Такое решение было принято на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу. Более того, на период с 27 декабря по 9 января планируется разработать дополнительные запреты и ограничения, в частности, связанные с работой клубов, кинотеатров, концертных залов и музеев.

Власти перенесли сроки введения QR-кодов для доступа в бары и рестораны с 1-го на 27 декабря. Подчеркивается, что постановление об этом уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе прорабатывается введение QR-кодов в общественном транспорте.

Он пояснил, что власти российского региона изучат опыт Татарстана, который первым в России ввел цифровые документы для доступа в транспорт. Для этого в республику будет направлена специальная рабочая группа, состоящая из сотрудников министерства общественной безопасности и минтранспорта.