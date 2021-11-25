Модель рассказала о вечеринках в особняке основателя Playboy

Бывшая модель американского эротического журнала Playboy Дженна Бентли (Jenna Bentley) рассказала Daily Mail о временах, когда она проживала в особняке его основателя Хью Хефнера. По ее словам, там происходили дикие вечеринки, на которых девушек заставляли заниматься сексом с гостями.

Девушка переехала жить в поместье Хефнера в 18-летнем возрасте и пробыла там целый год. Она подписала «очень жесткое» соглашение о неразглашении, также ей запрещено было заводить себе парня. У девушек был установлен комендантский час: не вернувшиеся домой к 21:00 модели оставались ночевать на улице, рассказывает Бентли. Однако, по ее словам, такая строгость правил компенсировалась шумными вечеринками, на которых можно было познакомиться с большим количеством знаменитостей.

Она отметила, что за время своего проживания в особняке ей не приходилось спать с его владельцем, поскольку он уже не занимался сексом с моделями в силу своего преклонного возраста. Зато, как подчеркнула девушка, приглашенные на его приемы гости с радостью проводили ночь с кем-то из местных красоток.

«Даже сейчас я вспоминаю эти времена с ностальгией, потому что это было невероятно. Никогда не будет ничего подобного тем вечеринкам. Если вы думаете, что они были дикими, то знайте, они были еще более дикими, чем вы можете себе представить», — рассказала модель.

Также она добавила, что участникам вечеринок раздавали наркотики и секс-игрушки. По ее словам, доходило до того, что некоторые из знаменитостей занимались сексом в особняке Хефнера прямо на грядках. Кто именно это был девушка так и не призналась.

Бентли вспоминает время, когда она жила в особняке с 11 девочками, с теплом на душе. Она отметила, что, несмотря на их обязанности, основатель Playboy был щедрым человеком и у девушек круглые сутки был доступ к огромному количеству обслуги, а также стилистов и визажистов. Кроме того, они могли воспользоваться «телефоном мечты», позвонив по которому, они могли попросить все, что им было угодно.

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