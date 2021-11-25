Фигурант дела о мошенничестве дала показания на ректора Шанинки

Исполнительный директор Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Кристина Крючкова стала сотрудничать со следствием и вышла под домашний арест. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в следственных органах.

По его словам, Крючкова признала вину и рассказала об обналичивании похищенных денег. Кроме того, она дала показания на других фигурантов дела о мошенничестве, в том числе на ректора Сергея Зуева.

Исполнительного директора отпустили из СИЗО под домашний арест.

Ранее сообщалось, что ректора Шанинки поместили в медсанчасть СИЗО «Матросская тишина». Его обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

В деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины и заявляет, что не знаком с другой фигуранткой дела, бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.