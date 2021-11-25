Полицейский сбил переходившего в неположенном месте дорогу россиянина

В Магнитогорске проводится проверка после ДТП, в котором пострадал российский пенсионер. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, начальник одного из районных отделов полиции города сбил на своем автомобиле пожилого мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. После осмотра медиками пострадавшему было назначено амбулаторное лечение. В ходе медосвидетельствования никаких признаков опьянения у полицейского не выявлено.

24 ноября сообщалось, что в Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников районного отдела полиции Магнитогорска, вымогавших у россиянина 1,3 миллиона рублей.