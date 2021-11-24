Полицейских задержали за вымогательство 1,3 миллиона рублей у россиянина

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников районного отдела полиции Магнитогорска, вымогавших у россиянина 1,3 миллиона рублей. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ноябре российские полицейские пригрозили жителю Магнитогорска возбуждением в отношении него дела по статье 137 («Незаконное собирание сведений о частной жизни») УК РФ, если он не передаст им требуемую сумму денег. Мужчина согласился, но попросил рассрочку. Он отдал вымогателям 500 тысяч рублей и обратился в правоохранительные органы.

Вскоре подозреваемые оказались задержаны оперативниками ФСБ по Челябинской области. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

19 ноября сообщалось, что в Подмосковье задержан оперативник, вымогавший у россиянки 100 тысяч рублей под угрозой задержания ее сына.