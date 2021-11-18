Стало известно о возможном увольнении главы собственной безопасности МВД в Чите

В Чите начальник управления МВД России по Забайкальскому краю отстранил от работы главу собственной безопасности полиции и его подчиненного. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД России Лариса Иванова.

По ее словам, полицейские были отстранены от работы из-за задержания в рамках дела о превышении должностных полномочий. Если их вина будет доказана, их уволят из органов внутренних дел.

Ранее стало известно, что начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД по Забайкальскому краю Сергей Тохсыров и его подчиненный требовали от одного из сотрудников выполнения неких незаконных действий, угрожая негативными последствиями.

18 ноября их задержала ФСБ. Против полицейских завели уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. В настоящий момент глава и подчиненный задержаны на 48 часов.

Отмечается, что предшественник Тохсырова подполковник Дмитрий Неделькин также был задержан ФСБ за превышения. Его подозревали в краже изъятых дорогостоящих мобильных телефонов.