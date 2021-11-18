Раскрыты причины задержания ФСБ главы собственной безопасности полиции в Чите

Глава собственной безопасности полиции Забайкальского края вместе с подчиненным принуждал руководителя одного из структурных подразделений регионального управления МВД к незаконным действиям, угрожая негативными последствиями. Причины задержания ФСБ высокопоставленного полицейского в четверг,18 ноября, «Ленте.ру» раскрыли в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, СКР возбудил уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. В настоящий момент глава и подчиненный задержаны на 48 часов. В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством об аресте и помещении подозреваемых в СИЗО на время расследования. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления — в частности, проводятся обыски в кабинете обоих сотрудников.

Ранее 18 ноября стало известно о задержании в Чите начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова сотрудниками ФСБ.