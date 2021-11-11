Полицейские попросили россиянку совершить преступление и завели на нее дело

В Ульяновске двое полицейских уговорили россиянку нарвать конопли и завели на нее дело

В Ульяновске завели дело о превышении должностных полномочий на лейтенанта и капитана полиции, которые уговорили местную жительницу нарвать конопли, после чего задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Летом 2020 года сотрудники правоохранительных органов встретили потерпевшую и показали ей место, где растет сорная конопля. Лейтенант и капитан уговорили женщину нарвать ее, а затем задержали и доставили в отдел. На россиянку завели дело по статье 228 УК РФ («Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотиков»).

Преступление полицейских было выявлено в ноябре. Сотрудники собственной безопасности МВД провели проверку, после которой фигурантами дела стали сами правоохранители. Их заподозрили по статье 286 УК РФ («Превышении полномочий с причинением тяжких последствий»).

В сентябре 2020 года сообщалось, что был задержан весь личный состав подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД. Полицейских подозревали в том, что они выращивали коноплю для подброса подозреваемым.