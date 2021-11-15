Российский полицейский выстрелил в жену после спора и сбежал

В Санкт-Петербурге женщина написала заявление на мужа, который, поссорившись с ней, выстрелил в нее из травматического пистолета и уехал. Об этом сообщает ТАСС.

Пострадавшую госпитализировали.

Злоумышленником оказался сотрудник правоохранительных органов. Мужчину задержали полицейские, когда он ехал по загородной трассе в сторону города Луга.

По данному факту проводится служебная проверка.

Ранее житель Новой Москвы несколько раз выстрелил в жену и сына. Их госпитализировали с огнестрельными ранениями. В полиции глава семьи заявил, что стрельба произошла случайно, когда он чистил пистолет. Супруга задержанного выдвинула свою версию: муж стрелял в нее и сына через закрытую дверь намеренно. У мальчика зафиксировали восемь ранений, у его матери — два.