ФСБ задержала главу собственной безопасности полиции в Чите

В Чите ФСБ заподозрила главу собственной безопасности полиции в превышении полномочий

В Чите сотрудники ФСБ задержали Сергея Тохсырова, начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД по Забайкальскому краю. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, опытного оперативника заподозрили в превышении должностных полномочий. В кабинете главы собственной безопасности полиции провели обыск.

Ранее в Краснодаре начальника полиции обвинили в подбросе наркотиков — его сообщником стал бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции города.

Показания против полицейских дал их знакомый. По указанию одного из правоохранителей он привез некого мужчину в речной порт города. Тот забрал из условленного места сверток с наркотиками, после чего его задержал лично глава полиции речного порта Краснодара.

Предполагается, что полицейские сделали это для повышения показателей по службе.